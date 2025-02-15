Olay, akşam saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı