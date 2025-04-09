AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 99 kilometre mesafede 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, saat 00.00.01'de kaydedildi. Depremin yerin 20.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [99.03 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-09
Saat:00:00:01 TSİ
Enlem:35.80833 N
Boylam:27.31556 E
Derinlik:20.24 km
Detay:https://t.co/80TR99PjGR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi