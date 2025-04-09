AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 99 kilometre mesafede 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı,  saat 00.00.01'de kaydedildi. Depremin yerin 20.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Muhabir: Haber Merkezi