Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerine yönelik düzenlemeleri içeren tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Tebliğe göre; özellikle tekstil ve ayakkabı ürünleri başta olmak üzere, Bakanlık sorumluluğundaki tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parçalar bulunması halinde, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Artık piyasaya sunulan bu tür ürünlerde, hayvansal parçanın kaynağına dair bilginin; ürünün etiketi, ambalajı, üzerinde ya da ürüne eşlik eden bir belgede yer alması gerekiyor. Ayrıca uzaktan satışlarda, bu bilginin ürün özelliklerinin bulunduğu alanda tüketiciye sunulması, satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe olarak verilmesi zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı, Hayvansal Menşeli Parça İçeren Tüketici Ürünlerinde Yeni Düzenlemeleri Hayata Geçirdi



(09.04.2025) pic.twitter.com/mbFxtZreRh — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 8, 2025