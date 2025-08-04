Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi 3043’üncü Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde aile içi şiddet faciası yaşandı. İddiaya göre, muhasebecilik yapan 41 yaşındaki Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı (38) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından 9 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı’yı boğarak öldürdü. Daha sonra ise eline geçirdiği bıçakla kendisine zarar vererek intihara teşebbüs etti.

Komşuların evden gelen sesleri duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı olan Ömer Gökhan Alacı ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.