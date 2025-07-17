EA Sports’un geliştirdiği ve yayınladığı EA FC 26 oyununun fragmanı dünya genelinde yayınlandı. Ön sipariş süreci başlatılan oyunun 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Türkçe Spiker EA FC 26’ya Dahil Ediliyor

Türk oyuncuların yıllardır beklediği bir gelişme nihayet gerçekleşiyor. EA FC 26 ile birlikte Türkçe spiker özelliği oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre, seriye ilk kez Türkçe seslendirme eklendi. Henüz hangi seslendirme sanatçısıyla çalışıldığı açıklanmasa da bu gelişme büyük heyecan yarattı.

Beşiktaş da Artık Partner

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş da EA ile iş birliğine gitti. Resmi detaylar henüz paylaşılmasa da kulüp stadyumu TÜPRAŞ Stadyumu’nun oyuna ekleneceği yönündeki tahminler heyecanı artırdı.

EA FC serisi (eski adıyla FIFA), bu yeniliklerle Türk oyunculara daha yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor.