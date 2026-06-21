A Milli Futbol Takımı'nın yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı gösterememesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerle grup aşamasında büyük ölçüde elenen millilerde yaşanan hayal kırıklığının ardından eleştirilerin odağına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular yerleşti.

Tartışmaların merkezindeki isimlerden biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Hacıosmanoğlu'nun Avustralya maçı sonrası yaptığı açıklamalarda kullandığı "sırtlan" ve "akbaba" ifadeleri ile teknik direktör Fatih Terim hakkında yaptığı değerlendirmeler kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Gazeteci Ali Naci Küçük, "343 Digital" adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada futbol camiasında mevcut federasyona yönelik ciddi bir rahatsızlık bulunduğunu iddia etti.

Küçük, "Türk futbol ailesi mevcut federasyondan memnun değil. Birçok kulüp ve futbolun önemli isimlerinin son üç haftadır yoğun telefon trafiği içerisinde olduğunu biliyoruz. Futbol camiasının önemli isimleri federasyonun değişmesini istiyor. Yeni federasyon için ciddi bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Eröğüt ismi gündemde

Ali Naci Küçük, olası bir federasyon değişikliği halinde başkanlık için öne çıkan ismin Mustafa Eröğüt olduğunu da öne sürdü. Uzun süredir Türk futbolunda çeşitli görevlerde bulunan Eröğüt'ün ismi daha önce de TFF başkanlığı için gündeme gelmişti.

Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından federasyon yönetimine yönelik tartışmalar sürerken, Türk futbolunda olası bir değişim sürecinin yaşanıp yaşanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.