Bu yılın teması, “Afetler ve Çatışmalar Nedeniyle Tehdit Altındaki Miras: ICOMOS’un 60 Yıllık Eylemlerinden Hazırlık ve Öğrenme” olarak belirlendi. ​

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve bağlı merkezler, bu özel gün kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Örneğin, DAÜ Kentsel Araştırma Geliştirme Merkezi (KENT-AG), Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) ve Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Araştırma Merkezi (AKVAM), bu günün önemine dikkat çekmek amacıyla ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, kültürel mirasın korunmasının önemine ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırma Merkezi'nin yayınladığı bilgilendirmeye göre,18 Nisan tüm dünyada ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) örgütünün öncülüğünde kutlanmaya başlayan bu gün, temel olarak kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin oluşturulması/artırılmasına katkı sunmak amacıyla kutlanıyor.