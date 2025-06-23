AFP muhabirleri, patlamaların Doha’nın merkezinde ve şehrin kuzeyinde bulunan Lusail bölgesinde duyulduğunu aktardı.

İran’dan Füze Saldırısı Açıklaması

İran devlet ajansı Tasnim, İran Devrim Muhafızları’nın Katar ve Irak’taki Amerikan üslerine füze fırlattığını duyurdu. Ajans, İran'ın ABD saldırılarına karşı "güçlü ve muzaffer" bir yanıt vermeye başladığını belirtti.

Katar’dan Resmî Açıklama

Katar, İran’ın, ülkede bulunan El Udeyd Hava Üssü’ne yönelik füze saldırısını engellediklerini açıkladı. Yetkililer, saldırıda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığını belirtti. Katar, saldırıyı ülke egemenliğine açık bir ihlal olarak değerlendirdi ve misilleme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.