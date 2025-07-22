M. UMUT KARAKÜLAH

5 yılı aşkın bir süredir Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Murat Yürekli, Diyarbakır Bölge Müdürü olarak atandı.

Özellikle Ankara’da yerel medyanın gelişimi ve dönüşümüne yönelik yaptığı önemli projelerle bilinen Yürekli, yeni görevinin ardından bir veda mesajı yayımladı.

Samsun, Elazığ, Ordu, Denizli ve Ankara’dan sonra Diyarbakır’a atandığını belirten Yürekli, Ankara’da BİK Ankara Bölge Müdürlüğü’nün yeni konseptiyle yeni adresine taşınma süreci başta olmak üzere hem kurum içinde hem de kurum paydaşlarıyla kuvvetli iletişim sayesinde güzel işlere imza attıklarını dile getirdi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞİMİ LEHİNE GÜZEL SONUÇLAR ALDIK”

Yürekli mesajında şöyle konuştu: “2020 yılının Ocak ayında atandığım Ankara Bölge Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Taş üstüne taş koymayı şiar edinmiş bir inancın temsilcisi olarak atandığım günden, bugüne kadar; Ankara Bölge Müdürlüğü'nde yüksek motivasyon ile işe sarılma düsturunu tüm ekip arkadaşımızla birlikte başardığımıza inanıyorum.

Mağrur olmamak adına her zaman empati kabiliyeti yüksek bir yönetim anlayışı ile Ankara Bölge Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşları zorunluluk esası psikolojisinden uzaklaştırıp, gönüllülük esası çizgisine getirerek, verimliliklerini katbekat artırarak siz değerli meslektaşlarımıza en iyi şekilde hizmet ettiğimize inanıyorum. Gerek medyamızla gerekse aracısı olduğumuz kurumlarla kurduğumuz, iyi iletişim modeli sayesinde sektörümüzün gelişimi lehine güzel sonuçlar aldık.

Samsun, Elazığ, Ordu, Denizli ve Ankara yolculuğumuzdan sonra, nihayet son durağımız Diyarbakır! Bugüne kadar Diyarbakır'da görev yapmış tüm Müdürlerimizin çalışmalarının üstüne bir tuğla da şahsımızın koyması umuduyla; Sizleri Allah'a emanet ediyorum.”

Sonsöz Gazetesi ve www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi olarak Murat Yürekli’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz.