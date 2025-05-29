Türkiye genelinde görev yapan diş hekimleri, mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla iki günlük iş bırakma eylemine gidiyor. Perşembe ve Cuma günlerini kapsayan eylem süresince kamu hastanelerinde diş poliklinik hizmetlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor.

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve sendikaların çağrısıyla gerçekleşen eylemde, hekimler özellikle ücret politikaları, ağır çalışma koşulları ve mesleki itibarsızlaşma gibi sorunlara dikkat çekiyor. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, “Sadece kendi geleceğimiz için değil, toplumun sağlığı için mücadele ediyoruz” denildi.

Randevu alacaklar uyarıldı

Eylemin iki gün sürmesi nedeniyle, kamu hastanelerinden randevu almayı planlayan vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurmaları istendi. Yetkililer, acil ve zorunlu vakalara yönelik hizmetlerin nöbetçi ekiplerle sürdürüleceğini belirtti.

Amaç: Adil ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi

Sendikalar, taleplerinin yalnızca özlük haklarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda eşitlikçi, adil ve nitelikli bir sağlık sistemi talep ettiklerini ifade ediyor. Diş hekimleri, halk sağlığına daha iyi hizmet verebilmek için çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Eylemin ardından sağlık otoritelerinin nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık alanındaki yapısal sorunlara dikkat çekmek amacıyla 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu. Sendika, eylem kapsamında Muğla ve Manisa’da basın açıklamaları düzenleyecek.

Sendika tarafından yapılan duyuruda, 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.30’da Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde, 30 Mayıs Cuma günü ise aynı saatte Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde toplu sözleşme taleplerinin kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Sendikadan Yedi Maddelik Talep Listesi

Genel Sağlık-İş’in iş bırakma gerekçeleri arasında;

altyapısı uygun sağlık merkezlerinin açılması,

nüfusa dayalı diş hekimi ve diş teknisyeni atamalarının yapılması,

dört elle çalışmaya uygun fiziksel şartların sağlanması,

tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak maaş ödemesi,

koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezi planlamaya dahil edilmesi,

sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik etkin yasa düzenlemeleri

ve MHRS sisteminde hekimlere verilen hasta sayılarının düşürülmesi yer alıyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir kamu sağlık hizmeti sunulmalı; sorunları göz ardı eden vardiya dayatmaları terk edilmelidir” ifadelerine yer verildi.