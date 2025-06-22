Destici, ABD’nin Hiroşima ve Nagasaki’ye attığı atom bombalarıyla yüz binlerce masum insanın ölümüne yol açtığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir ülkeye, 'Sen nükleer silah yapamazsın' diyecek son ülkedir. Çünkü bu konuda sabıkalıdır. Eğer bir ülkenin elinde nükleer güç bulunmayacaksa, önce ABD’de bulunmamalıdır.”

İsrail’in Ortadoğu’daki Saldırılarını Kınadı

Konuşmasında İsrail'in Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye ve son olarak İran’a yönelik saldırılarını da gündeme getiren BBP Genel Başkanı, İsrail’i terör devleti olarak niteleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

“İsrail, sadece Filistin’de değil, Lübnan’da, Suriye’de, Golan Tepeleri’nde ve şimdi İran’da da masumları katlediyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyor, lanetliyor ve reddediyoruz.”

Destici, saldırıların uluslararası hukukla hiçbir şekilde bağdaşmadığını vurgulayarak, İsrail’in arkasındaki asıl güvencenin ABD ve Batılı devletler olduğunu söyledi.

"İş Birlikçi Liderler Gün Gelecek Bedelini Ödeyecek"

Destici, Ortadoğu’da bazı Arap ülkelerinin liderlerini de hedef alarak, Batı’yla iş birliği yapan yönetimleri eleştirdi. “Bugün koltuklarını korumak için Batı’ya ve İsrail’e şirin görünen sözde liderler, yarın hem tahtlarını hem hayatlarını kaybedecek” dedi.

Üniversite Adaylarına da Başarı Diledi

Konuşmasının başında üniversite sınavına giren gençlere başarılar dileyen Mustafa Destici, gençlerin milletine, devletine ve bayrağına hizmet eden bireyler olması gerektiğini ifade etti.