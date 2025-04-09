Denizlispor’da geçtiğimiz hafta, başkan Erhan Ergil’in kendi isteğiyle istifa etmesinin ardından kulüpte önemli bir değişiklik yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Aslan Kazancıo, Erhan Ergil’in istifası sonrasında yapılan görev dağılımı neticesinde, bir sonraki genel kurula kadar kulüp başkanlığına getirildi. Bu karar, kulübün mevcut yönetiminin geleceğiyle ilgili belirsizlikleri aşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yasin Özpek’in Başkanlık Adaylığı Bekleniyor

Denizlispor'da başkanlık görevine talip olan eski yöneticilerden Yasin Özpek, kulüp için kritik bir dönemde devreye girdi. Geçtiğimiz hafta, FIFA’daki acil borç dosyalarını ödeyerek, kulübün puan silme cezaları almasının önüne geçen Yasin Özpek, tarihi henüz açıklanmayan kongrede başkanlık için aday olmayı planlıyor. Özpek’in, kulübün geleceği için kritik bir isim olarak öne çıkması, taraftarlar ve kulüp çevresinde heyecan yaratmış durumda.

Denizlispor'un son yıllarda yaşadığı başkanlık krizleri de dikkat çekiyor. Sezona Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında başlayan yeşil-siyahlılar, Aralık ayında yapılan kongrede aday bulamamış, ardından Ocak ayındaki olağanüstü kongrede Mehmet Uğur Tatar göreve seçilmişti. Ancak Tatar’ın da kısa sürede istifa etmesiyle, aynı ay içinde yönetim içinden Erhan Ergil başkanlık görevini üstlenmişti. Şimdi ise kulüp, Fatih Aslan Kazancıo’nun liderliğinde yeni bir döneme girmeyi hedefliyor.

Rıza Mert Pişirici’nin Ameliyatı ve Takımın Destek Durumu

Denizlispor’da bir diğer gelişme ise, Ağrı 1970 Spor maçında sakatlanan futbolcu Rıza Mert Pişirici ile ilgili. Sol omzuna aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan genç futbolcu, tedavi için ameliyat oldu. Genç oyuncunun takım arkadaşları ve teknik ekip, bu zorlu süreçte Pişirici'yi yalnız bırakmadı. Rıza Mert’in ameliyat sürecinin ardından, futbolcu ve kulüp, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşarak takıma yeniden katkı sağlamasını umuyor.

Bu gelişmeler ışığında, Denizlispor camiası büyük bir belirsizlik içinde olmasına rağmen, kulüp yönetimi ve futbolcular takımın geleceği için büyük bir mücadeleye girişmiş durumda. Özellikle başkanlık seçimlerinin ardından alınacak yeni kararlar, kulübün Süper Lig'deki geleceği açısından belirleyici olacak.