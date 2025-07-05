DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”nin yeni bir aşamaya geçtiği vurgulandı. Bu çerçevede, bir grup PKK üyesinin Irak’ın kuzeyinde kongre kararları doğrultusunda önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir etkinlikte silah bırakma adımı atmasının beklendiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, “Tarihi günleri yaşıyoruz” ifadesine yer verildi.

Basına Akreditasyon Kolaylığı Sağlanacak

DEM Parti açıklamasında, sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek üzere davet edildiği, diğer basın mensuplarının ise kendi imkanlarıyla bölgeye giderek gelişmeleri takip edebileceği belirtildi. Ayrıca basın mensuplarının akreditasyon işlemlerinin kolaylaştırılması için parti tarafından destek sağlanacağı da ifade edildi.