İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya’nın Çumra ilçesinde faaliyet gösteren Torku Şeker Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Üretim süreçleri hakkında bilgi alan Çiftçi, bölgenin tarım ve sanayideki stratejik rolüne vurgu yaptı.

Üretim Süreci Yerinde İncelendi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Çiftçi, fabrika ziyaretinde yetkililerden üretim aşamalarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Şeker pancarından başlayan üretim sürecinin katma değerli ürünlere dönüşmesi, ziyaretin ana gündemini oluşturdu.

İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr, Torku Şeker Fabrikasını ziyaret etti.



— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 28, 2026

“ Güçlü Bir Üretim Merkezi”

Çiftçi, Çumra’nın yalnızca tarımsal üretimde değil, sanayi alanında da Türkiye’ye önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bölgenin üretim kapasitesiyle dikkat çektiğini ifade eden Çiftçi, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı.

Ekonomiye Katkı Vurgusu

Şeker pancarı üretimiyle başlayan zincirin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getiren Çiftçi, bu modelin hem istihdam hem de kalkınma açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

Çalışanlara Teşekkür

Ziyaret sırasında üretimde emeği bulunan çalışanlara da teşekkür eden Çiftçi, alın teriyle gerçekleştirilen üretimin Türkiye’nin gücünü artırdığını ifade etti.