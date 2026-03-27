Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi 2026, dünyanın farklı ülkelerinden liderler, diplomatlar ve uzmanları İstanbul’da bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye gönderdiği video mesajda katılımcılara teşekkür ederek organizasyonun her yıl daha da büyüdüğüne dikkat çekti.

Erdoğan, zirvenin insanlık adına faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ederek, katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarını iletti.

“Uluslararası Sistem İşlevini Yitiriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel düzenin günümüzde ciddi sorunlar yaşadığını belirtti:

“Galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini oluşturan kurum, kural ve değerler manzumesi giderek işlevini yitiriyor.”

“Dünya Zorlu Bir Dönemden Geçiyor”

Erdoğan, küresel ölçekte artan gerilimlere de dikkat çekerek enerji, teknoloji ve ticaret alanlarında güç rekabetinin derinleştiğini ifade etti. Sorunların diplomasi yerine çatışmalarla çözülmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Savaşlar ve krizler giderek tırmanıyor

İnsani trajediler artıyor

Küresel barış ve istikrar tehdit altında

Özellikle Gazze’de yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, bu tür trajedilerin sona ermesinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını söyledi.

“İletişim ve İş Birliği Şart”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi kirliliği ve manipülasyonla mücadele için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Devletlerin yanı sıra akademi, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının daha aktif rol almasının önemine dikkat çekti.

“Türkiye Barış Odaklı Politikasını Sürdürecek”

Türkiye’nin küresel barış için çalışmalarına devam edeceğini belirten Erdoğan, şu mesajı verdi:

“İnsani değerleri ve adaleti merkeze alan, barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlıyız. Bölgesel ve küresel huzurun yeniden inşası için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.”

Zirveden Küresel Mesaj

STRATCOM Zirvesi 2026, uluslararası iletişim, strateji ve iş birliği konularında önemli mesajların verildiği bir platform olurken, Erdoğan’ın açıklamaları küresel sistemin geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmeler içerdi.