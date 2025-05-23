Ankara’nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren belediyeye ait hayvan barınağı, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanseverler sahiplendirme yetkisi ve gerekli resmi belgeleri bulunmayan barınağın hem hayvanlara hem de vatandaşlara karşı uygunsuz uygulamalarda bulunduğunu iddia etti.

Doğa Dostu ve Hayvanları Koruma Derneği, köylerinden alınan köpeklerini görmek ve geri almak amacıyla 22 Mayıs’ta Çubuk Belediyesi barınağına gittiklerini, ancak barınağa girişlerine izin verilmediğini belirtti. Barınak görevlilerinin henüz içeri bile girmemişken kendilerinden apartman karar defteri talep ettiğini söyleyen gönüllüler, bunun yasal bir dayanağı olmadığını, ayrıca söz konusu barınağın ruhsatsız olduğunu ve sahiplendirme yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

"KÖPEKLERİMİZ NEREDE?"

Dernek tarafından yapılan paylaşımlarda, Çubuk Belediyesi'nin bölgelerinden topladığı bazı köpeklerin akıbetinin belirsiz olduğunu, belediyenin bu hayvanları Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) barınaklarına gönderdiğini iddia ettiğini ancak ABB’ye yapılan başvurularda bu hayvanların kayıtlarının bulunmadığının belirtildiğini söyledi. Hem Sincan hem de Karataş barınaklarında köpeklerin yer almadığı ortaya çıktı.

İddialara göre, ruhsatsız bir barınakta hayvanların toplanması ve sahiplendirme faaliyeti yürütülmesi yasaya aykırı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, geçici bakım evlerinin il tarım müdürlüklerinden onaylı ruhsata sahip olması, hayvanların ise çiplenmiş ve karneli şekilde sahiplendirilmesi gerekiyor.

GEREKLİ YERLERE BAŞVURU YAPILDI!

Barınağa alınmayan gönüllüler, aynı gün içinde Çubuk İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ve Kaymakamlık makamına giderek şikayetlerini iletti. Ayrıca, ilçe kaymakamıyla görüşmek için randevu talebinde de bulundular.

Hayvan hakları savunucuları, yerel yönetimlerin kanuni sorumluluklarını yerine getirmesi, kaybolan köpeklerin akıbetinin açıklanması ve ruhsatsız barınağın denetlenmesi için ilgili kurumları göreve çağırıyor.