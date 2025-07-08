Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak’taki çocuk parkında yaşandı. Kerem A., iddiaya göre alacağı olan 5 bin TL’yi almak üzere Tahir Arpagünü'nün evinin yakınındaki parka gitti. Bir süre konuşan Kerem A. ile Arpagünü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kerem A., yanında taşıdığı tabancayla 2 el ateş etti, Arpagünü'nü sol bacağından yaraladı. Bir süre yaralı Arpagünü'nün yanında bekleyen Kerem A., daha sonra motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Tabanca sesini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Tahir Arpagünü, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi, kaçan Kerem A.'yı yakalamak üzere çalışma başlattı.

"Biz de tedirgin olarak çocukları uzak odaya aldık"

Olayı gören Bilal Türk, “İlk başta bir patlama sesi duyduk. Sonra perdeyi araladığımızda bir kişi yerde oturan kişinin başına silah dayamıştı. Aralarında hararetli şekilde konuşmalar oluyordu. Biz de tedirgin olarak çocukları uzak odaya aldık, hemen polisi aradık. Ekipler gelene kadar yaralama olayını gerçekleştiren kişi kaçtı" diye konuştu.