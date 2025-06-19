Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. Altun, Türkiye'nin birliğe ve toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ayrımcı söylemlerden ve nefret siyasetiyle kutuplaştırmadan uzak durulması çağrısında bulundu.

“CHP, Jakobenizme ve Ayrımcılığa Devam Ediyor”

Altun, açıklamasında ana muhalefet partisi CHP’nin gündeminin yine jakobenizm ve ayrımcılık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Farklı seslere, fikir ve yorumlara tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne seren CHP, üyelerine ve seçmenlerine; yerli ve milli yayın politikasıyla halkı bilgilendiren medya kuruluşlarını boykot etme talimatı veriyor.”

Bu yaklaşımı “baskıcı ve ilkel bir tavır” olarak nitelendiren Altun, CHP'nin uzun süredir basın özgürlüğü ve ifade hürriyetine karşı tutum sergilediğini dile getirdi.

“CHP Medyayı Tek Tipleştirmeye Çalışıyor”

Altun, CHP'nin “tek tip, renksiz ve yalnızca kendi kontrolünde medya hayalini” sürdürdüğünü savunarak, “Bunu izlemeyeceksiniz, buraya bakmayacaksınız” gibi dayatmaların en çok CHP seçmeni tarafından reddedileceğine inandığını söyledi.

“CHP’yi, millet iradesini yok sayan ve özgürlüklere ket vuran bu alışkanlıklarından bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.” dedi.

“Birlik ve Ortak Paydada Buluşma Zamanı”

Fahrettin Altun, açıklamasının sonunda, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin birliğe ve bütünlüğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, en makul çerçevede ve ortak paydada buluşmak hepimizin görevi olmalıdır. Siyasi organizasyonlar ve temsilciler, ayrımcılığı ve nefret söylemini körüklemekten kaçınmalıdır.”

Altun ayrıca, basın kuruluşlarının hiçbir baskı altında kalmadan görevlerini yerine getirebilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.