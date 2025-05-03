Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün Konya’da büyük bir miting düzenliyor. Kılıçarslan Kent Meydanı’nda başlayan mitingde, partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in yapacağı konuşmalar kamuoyunda merakla bekleniyor. Miting alanında büyük bir kalabalığın toplandığı gözlemlenirken, vatandaşların coşkulu katılımı dikkat çekiyor. CHP, bu mitingle birlikte toplumsal talepleri ve adalet vurgusunu yeniden gündeme taşımayı hedefliyor.

Genel Başkan Özel’in konuşması, hem parti tabanında hem de Türkiye genelinde siyasi atmosferi etkileme potansiyeli taşıyor. Mitingde ayrıca “millet iradesi”, “hukukun üstünlüğü” ve “adalet” temaları ön planda olacak.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ KONUŞTU!

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konya mitingine katılarak, belediye başkanlarına yönelik yapılan gözaltı ve tutuklama kararlarını eleştirdi. Yavaş'ın konuşmalarından bazı kısımlar şu şekilde; "Bugün biz buraya demokrasi talep etmeye, hukuksuzlukları şikayet etmeye geldik. Çünkü iktidar elindeki gücü bir türlü bırakmak istemiyor. Ancak halkın iradesinin önüne hiç kimse geçemez.2019 yılında, bizler belediye başkanı olmadan evvel, "Bunlar iş başına gelirse işçileri çıkaracak. Bunlar iş başına gelirse yardımları kesecek. Bunlar iş başına gelirse PKK'lılar sayaç okuyacak." gibi bir tür iftiralarda bulundular. Evet, neden yaptılar? İktidarı bırakmamak için. Ama, ama 2019 yılından sonra, o gün 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla bu kötü propagandaların gerçeği yansıtmadığını gösterdik. Memnuniyet yüzdesi arttı. Daha önceden yapılmayan bir belediyecilik yaptık. Halktan yana, insan öncelikli, karar alırken halka soran, harcadığının hesabını halka veren bir belediyecilik anlayışı yaptık. Buna rağmen hatırlarsanız bunlar "topal ördek" diyerek bizi çalıştırmak istemediler."