İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması yeni bir gelişmeyle genişledi.

Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de dosyada adı geçen isimler arasında yer aldığı ve hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

Resmî makamlar tarafından konuya ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor.