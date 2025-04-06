CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi seçimlerine yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Denge ve Dayanışma Listesi”ni duyuran Salıcı, bu listenin partideki ortak akıl ve kolektif mücadele anlayışını temsil ettiğini vurguladı. “Nasıl bir ülke istiyorsak, öyle bir parti istiyoruz” diyerek denge ve denetim mekanizmalarının önemine dikkat çeken Salıcı, Başkanlık Sistemi’ni eleştirerek, kontrolsüz gücün ülkeyi sürüklediği çürümeyi dile getirdi. Gençlerin umutsuzluğu, kadınların güvencesizliği ve emeklilerin sesi gibi toplumsal sorunların temelinde bu sistemin olduğunu savundu. Salıcı, dayanışmanın ise CHP içindeki her bireyin ortak değerler etrafında birleşmesini sağlayacak yegâne yol olduğunun altını çizdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini yaşatmak için yola çıktıklarını belirten Salıcı, delegelere “Denge ve Dayanışma Listesi”ne destek çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi