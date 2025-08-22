Cumhuriyet Halk Partisi’nde istifalar devam ediyor. İzmir Kınık Belediye Meclis Üyesi Bayram Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özer, 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın güveniyle meclis üyesi seçildiğini hatırlatarak, bazı kişilerin bireysel çıkarlarını ve koltuk hırslarını partinin önüne koyduğunu belirtti. Bu anlayışın CHP’nin temiz geçmişine ve halka umut olma misyonuna zarar verdiğini savundu.

İtibarsızlaştırma ve kumpas iddiası

Açıklamasında, kendisine yönelik itibar zedeleme ve hedef göstermelerin sistematik bir hale geldiğini öne süren Özer, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kutsal değerlerini kirleten bu anlayışla aynı çatı altında siyaset yapmayı reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram Özer, herhangi bir partiye geçmeden, bağımsız olarak görevine devam edeceğini de duyurdu. Özer, Atatürk’ün yolundan sapmadan, halkın umudu olma mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.