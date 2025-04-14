CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "CHP, Türkiye'de terörün bitirilmesi adına atılacak adımları parlamento zemininde, meşru ve halkın tüm kesimleri tarafından benimsenmesi koşulu ile destekler ve üstüne düşen görevi yapmak konusunda da geri adım atmaz. CHP, Türkiye'deki toplumsal barışın kurulması konusunda öncü partidir ve bu konuda görevinin farkındadır. Ama şunu da ifade etmeliyim; yapılan görüşmeler bizim dışımızdadır. Orada konuşulan konuları, varsa kimi anlaşma veya uzlaşmaları bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'ye demokrasi, özgürlük, adaleti tesis edeceksek, elbette ki atılması gereken birçok adım var. Hala Sayın Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve birçok kişi tutuklu yargılanıyorken, cezaevlerimiz tıka basa doluyken ve toplumda her kesimin adaletsizlikten bıkarak adalet talep ettiği apaçık bir gerçekken, atılması gereken adımlar çoktur. Ancak bu adımlar sadece bir kişi için değil tüm Türkiye için atılmalıdır. Türkiye'de tutuksuz yargılamadan tutun da yasal zeminde yapılması gereken birçok şey vardır. Türkiye'nin daha adil ve bağımsız bir yargı sistemine, adil mahkemelere, daha çağdaş bir infaz sistemine ihtiyacı vardır. Bunlar için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız ama kişilere özgü bir düzenlemenin peşinde olmayacağımızı da söyleriz" ifadelerimizi kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA