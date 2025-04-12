CHP'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay'ın ardından yeni seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, ilk PM toplantısı öncesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu ziyareti kamuoyuna duyurdu.

CHP Ankara Milletvekili Taşçıer , sosyal medya hesabından Anıtkabir'den kareler paylaşarak"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel

öncülüğünde, 21. Olağanüstü Kurultayımızda seçilen Parti Meclisi ve YDK üyeleri olarak, ilk Parti Meclisi toplantımız öncesinde Kurucumuz, Birinci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün huzurundaydık." şeklinde açıklama yaptı.