2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Chelsea, Fransız devi Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Golleri Cole Palmer ve Joao Pedro’nun kaydettiği karşılaşmada İngiliz temsilcisi ezici bir üstünlük sergiledi.

Maça Hızlı Başladı, Erken Skorla Öne Geçti

Karşılaşmaya baskılı başlayan Chelsea, PSG kalesini erken dakikalardan itibaren abluka altına aldı. 22. dakikada Cole Palmer’ın klas vuruşuyla 1-0 öne geçen İngiliz ekibi, 30. dakikada yine Palmer’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Joao Pedro’dan Şık Aşırtma

İlk yarının son anlarında Joao Pedro, Donnarumma ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara aşırtma vuruşla göndererek skoru 3-0 yaptı.

Gerginlik Tırmandı, Kırmızı Kart Çıktı

İkinci yarıda PSG’li oyuncuların sert müdahaleleri dikkat çekti. 86. dakikada Joao Neves, Chelsea’den Cucurella’nın saçını çektiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gergin geçen son dakikalarda gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Chelsea, Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götürerek sezonu zirvede tamamladı.