Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında, 2 Nisan’daki boykot çağrılarında yer aldığı gerekçesiyle hazırlanan iddianamede 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, Üzümoğlu’nun bazı sosyal medya gruplarında "set durduralım", "baskın yapalım" gibi ifadeler kullandığını belirtti. İddianamede, toplam 21 kişi benzer suçlamalarla yargılanacak. Dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu, 1994 doğumlu tiyatro ve dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi’nde konservatuvar eğitimi aldı. Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmed rolüyle tanındı. Tiyatrodan televizyona, sinemadan fotoğraf sergilerine uzanan çok yönlü bir sanat kariyerine sahiptir. Oyuncular Sendikası üyesidir.