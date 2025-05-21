Karara göre, yalnızca Çayırhan Termik Santrali değil, aynı zamanda EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesi ile santralin kullandığı EÜAŞ ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazlar da satış kapsamına alındı. Ayrıca 23405 ve 30963 numaralı maden ruhsatlarının kapsadığı sahaların işletme hakkı da Akçadağ İnşaat’a devredilecek.

Yükümlülükler Yerine Getirilmezse İhale Aslan Yapı’ya Geçecek

İhale şartnamesine göre, Akçadağ İnşaat yükümlülüklerini yerine getirmezse, verdiği teminat kamu lehine irat kaydedilecek. Bu durumda özelleştirme hakkı, 19,9 milyar TL ile ikinci en yüksek teklifi veren Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu'na devredilecek. İkinci teklif sahibi de şartları yerine getirmezse, ihale tamamen iptal edilecek.

Özelleştirme Tepki Çekti: TMMOB ve İşçilerden Sert Eleştiriler

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, santralin gerçek değerinin en az 80 milyar TL olduğunu belirterek, yapılan ihalenin kamuya 60 milyar TL zarar ettirdiğini açıkladı. Özelleştirmeye karşı çıkan Çayırhan işçileri, Ankara’ya yürümüş, eylemler ve açlık grevleri düzenlemişti.

Devir Süreci Özelleştirme İdaresi Tarafından Yürütülecek

Devir ve satış işlemleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Karar, 4046 sayılı Özelleştirme Yasasıve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 8. maddesi uyarınca alındı.