Çankır'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 6 ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yapraklı ilçesine bağlı Çiçek köyündeki Kayapa Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Alevler daha sonra bitişiğindeki diğer evlere sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürmeye toplam 36 personel, 1 iş makinesi ve 9 yangın aracı katılırken, soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)