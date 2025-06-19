Çankaya Belediyesi, bünyesindeki Çankaya Evleri’nde 2024-2025 eğitim dönemini, birbirinden renkli etkinliklerle dolu Yıl Sonu Sergisi ve Üreten Eller Pazarı ile noktalıyor. Festival havasında geçmesi beklenen büyük buluşma, 21 Haziran Cuma günü Zafer Park’ta gerçekleştirilecek.

Bir Yıllık Emek Zafer Park’ta Görücüye Çıkıyor

Çankaya Evleri’nde yıl boyunca çeşitli branşlarda eğitim alan kursiyerler, bir yıllık emeklerini sergi ve satış stantlarında Çankayalılarla paylaşacak. Resim, rölyef, takı tasarımı, seramik, örgü ve dekoratif ev aksesuarları gibi birçok alanda hazırlanan el emeği ürünler sergilenirken, katılımcılar bu ürünleri satın alma fırsatı da bulacak.

Defile, Konser ve Çocuklara Özel Etkinlikler

Sergi alanında yalnızca el emeği ürünler değil, aynı zamanda dopdolu bir etkinlik programı da ziyaretçileri bekliyor. Defileden konsere, halk danslarından çocuklara özel zumba ve bubble show etkinliklerine kadar geniş yelpazeli organizasyon, her yaştan katılımcıya keyifli bir gün sunacak.

Etkinlik Programı – 21 Haziran 2024, Cuma

📍 Yer: Zafer Parkı – Birlik Mahallesi, Çankaya

⏰ Başlangıç: Saat 13.30

13.30 – 14.30 DJ Performansı

14.45 – 15.05 Çocuk Zumba Etkinliği

15.15 – 15.45 Bendir/Ritim Performansı

16.00 – 16.30 Bubble Show (Çocuk Etkinliği)

16.45 – 17.15 Halk Dansları Gösterisi

17.30 – 17.45 Defile

18.00 – 19.00 Eren Tataroğlu ve Grubu Konseri

19.00 – 20.00 Yaratıcı Drama Eşliğinde Meditasyon

🧘‍♀️ Konu: “Hayatınızda Neyin Olmasını İstersiniz?”

Kültür Sanatla Dolu Bir Gün

Sanat, el emeği, eğlence ve toplumsal paylaşımın bir araya geleceği bu özel günde, tüm Ankaralılar Zafer Park’a davetli.