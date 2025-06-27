Çocuklarına yönelik Yaz Eğitimi
Çocuklarına yönelik Yaz Eğitimi
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Çankaya Belediyesi, ilçenin görsel ve estetik açıdan daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarını sürdürerek, Ahlatlıbel Mahallesi 1830 sokak ve Büüykesta Mahallesi Küpe Sokaklara asfalt çalışması gerçekleştiriyor. 2 mahallenin de asfalt çalışması için canla ve başla çalışan Belediye personeli, yol çalışmasını titizlikle yürütüyor.

"Çalışmaları titizlikle yürütüyoruz"

Duyuru amaçlı resmi hesabından çalışmayı duyuran Çankaya Belediyesinin ifadeleri şöyle: "Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat ulaşımı için ilçe genelinde asfalt serimi çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ahlatlıbel Mahallesi 1830. Sokak Büyükesat Mahallesi Küpe Sokak'ta çalışmalar devam ediyor." denildi.

Muhabir: Şevval Ateş