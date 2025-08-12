İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımızın güvenli bir şekilde kurtarıldığını açıkladı. Yerlikaya, 187 vatandaşımızın denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''"Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı." Bugün Çanakkale’nin Merkez İlçesi Çınarlı Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine; 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66), 5 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-23, TCSG-16, KB-10, KB-57, KB- 62) ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) derhal görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından, bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız emniyetli bölgelere tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı’mızı tebrik ediyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun'' açıklamasında bulundu.

"Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı."



Bugün Çanakkale’nin Merkez İlçesi Çınarlı Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin… pic.twitter.com/RtvwiEsq6d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 11, 2025