Yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 14'üncü Sokak'ta bulunan oto tamir atölyesi ve yedek parça mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA