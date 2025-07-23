Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Duran, 23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresi’nin, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını simgeleyen tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“Cumhuriyetimizin Temelleri Erzurum’da Atıldı”

Paylaşımında, Erzurum Kongresi’nin Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle şekillendiğini belirten Duran, bu önemli toplantının bağımsızlık yolunda atılan somut adımların ilki olduğunu ifade etti.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum'da yükselen istiklal ruhu, milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğünü savunmuş, Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Bu direniş, yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”