Burdur'da çıkan yangında 2 ev ve metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı İğdeli köyünde Ramazan Gül'e ait evde meydana geldi. Bahçede yakılan ateşin söndürülmemesi sonucu çıktığı iddia edilen yangın Ramazan Gül ve Emine Gül'e ait 2 ev ile yanındaki metruk binaya da sıçradı. Yangına Burdur, Karamanlı, Kemer belediyeleri, orman işletme müdürlüğü arazözleri ve çevre köylerdeki yangın söndürme tankerleriyle müdahale edildi. 2 ev ve metruk binanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı. (DHA)