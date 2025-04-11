Son haftalarda yaşadığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Bucaspor 1928, 45 puanla 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. sırada yer alıyor. Play-Off hattının 8 puan gerisinde bulunan İzmir temsilcisi, Elazığspor karşısında alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligdeki yükselişini yeniden başlatmayı hedefliyor.

Elazığspor'un Durumu:

Şampiyonluk yarışında iddialı olan Elazığspor ise 60 puanla 3. sırada bulunuyor ve liderin 5 puan gerisinde. Bucaspor 1928'nin karşısına çıkacak olan Elazığspor, bu maçı kazanarak hem zirve yarışındaki şansını artırmayı hem de deplasmanda önemli bir galibiyet almak istiyor.

Maç Detayları:

Tarih: 12 Nisan 2025 Süper Lig’den 3. Lig’e maç takvimi

Saat: 15.00

Yer: Yeni Buca Stadı

Bucaspor 1928'nin Play-Off hedefi için kazançlı bir galibiyete ihtiyacı var. Taraftarlar, takımın bu zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.