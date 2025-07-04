Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı. Öte yandan Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA