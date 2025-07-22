Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm kredi borçlarını ve faizlerini ödeyerek süreci resmen tamamladı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Galatasaray’ın artık mali bağımsızlığını kazandığını duyurdu.

“Galatasaray artık kendi geleceğini özgürce şekillendirecek”

Başkan Dursun Özbek, açıklamasında göreve geldikleri 2022 yılından bu yana mali bağımsızlığı sağlama sözünü verdiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Galatasaraylılar, 2022 yılında göreve gelirken kulübümüzü mali bağımsızlığına kavuşturma sözü verdik. Bugün bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması kapsamında kullandığı tüm kredileri ve faizlerini ödeyerek bu yükümlülükten tamamen çıkmıştır. Bu yalnızca bir finansal karar değil; kulübümüzün kendi kaderini özgürce belirlemesinin de simgesidir.”

Bankalara ve taraftara teşekkür

Başkan Özbek, açıklamasında süreç boyunca destek veren bankalara, yönetim kuruluna ve taraftara da teşekkür etti:

“Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ziraat Bankası ve Denizbank çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tarihi adımı atarken yanımda olan yönetim kurulu üyelerimize, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor zamanlarda bile desteğini sürdüren büyük Galatasaray taraftarına minnettarım.”

“Galatasaray, her zaman birlik, beraberlik ve sevgiyle yoluna devam edecek; başka kulüplerin hayal bile edemediği başarıları gerçekleştirmeye devam edecektir.”