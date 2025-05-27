Çanakkale’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletle seyir halindeyken takip edip önünü kesen Uğur Zan (34), çıkan tartışmada eşini başından vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Zan, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zan’ın emniyette verdiği ifadede, "Zeynep cep telefonunu çıkardı.

Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES’e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" sözleri dikkat çekti.

Olay Anı: Yolda Önünü Kesti, Tartışma Cinayetle Bitti

Kan donduran olay, 16 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde yaşandı. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı aracıyla, boşanma sürecinde olduğu ve 2 çocuk annesi eşi Zeynep Zan’ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle Uğur Zan, yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Başından vurulan genç kadın olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Zeynep Zan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Zan’ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay Yerinden Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı

Cinayetin ardından aracıyla olay yerinden kaçan Uğur Zan, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zan, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Zan’ın İfadesi Ortaya Çıktı: “Silahın Nasıl Ateşlendiğini Bilmiyorum”

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Zan, ifadesinde şu cümlelere yer verdi:

"Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu.

Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim.

Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."

"Olayın Şokuyla Titriyordum, Polislere Islık Çalıp Teslim Oldum"

Zan, olayın ardından yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı:

"Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum."