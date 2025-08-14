Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla start aldı. Ardından pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, idmanı iki grup halinde dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Onuachu Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Muhabir: Haber Merkezi