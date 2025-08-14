Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla start aldı. Ardından pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, idmanı iki grup halinde dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Günün antrenmanı tamamlandı— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 13, 2025
🔗 https://t.co/J2B4vIhM6u pic.twitter.com/rWs3oyIggP
Muhabir: Haber Merkezi