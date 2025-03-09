Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza , saat 18.45 sıralarında Anadolu Otoyolunun Yedigöller Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine gitmekte olan M.B. yönetimindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarparak, metrelerce savrulup takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken, araçta bulunan E.D. ve A.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. M.B., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.