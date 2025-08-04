Bolu’da 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında, üst katta mahsur kalan 1’i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dairenin tüm odasını sardı.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından yükselen duman tüm apartmana yayıldı. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 1’i çocuk 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı. Her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında boş olan dairede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.