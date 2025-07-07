Bolu’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Bugün başlayan davada, otel sahipleri, yöneticiler ve bazı kamu görevlileri hakkında "Olası kastla öldürme" ve "Olası kastla yaralama" suçlarından ağır hapis cezaları talep ediliyor.

Ayrıca teknik ve destek personel ile bazı yetkililer için ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, hayatını kaybedenlerin yakınları müşteki olarak yerini alırken, duruşma sırasında oğlu ve 2 torununu yangında kaybeden müşteki yakınlarından bir kadın fenalaştı. Sağlık görevlileri salona girerek müdahalede bulundu.