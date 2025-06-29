Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da alternatif turizm seçenekleri, klasik deniz-kum-güneş anlayışının ötesine geçerek doğa ve köy temalı turlarla çeşitleniyor. Özellikle safari, bağ gezileri, bisiklet rotaları ve doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sezon boyunca yaklaşık 100 bin turistin katıldığı bu turlar, bölgeye hem kültürel hem ekonomik hareketlilik kazandırıyor. Sabah saatlerinde otellerinden alınan turistler, özel safari araçlarıyla ilçenin iç kesimlerine, orman yolları üzerinden geleneksel köylere ulaştırılıyor. Gün boyunca doğal manzaralar eşliğinde yapılan gezilerde, katılımcılar yerel yaşamı yakından deneyimliyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor ve doğayla baş başa zaman geçiriyor. Tur kapsamında yüksek noktalarda manzara molaları verilirken, bazı köylerde macera parkı aktiviteleri de sunuluyor. Yaz aylarında artan sıcaklık göz önüne alınarak safari araçlarında serinletici su sistemleri bulunduruluyor.

'YEREL HALKA PARA KAZANDIRIYORUZ'

Köylerde yapılan turlar ile birlikte ekonomik hareketliliğe dikkat çeken TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Bodrum'un mükemmel bir doğası var. Leleg Yolu var, bisiklet rotalarımız var, bunlardan ekstra olarak bir de safari rotalarımız var. Turistleri konakladıkları noktalardan alıp yerel halkın yaşadığı köylere getiriyoruz. Orman yolları üzerinden köylere gidiyoruz. Yarımadanın yeşili ve deniz manzarasıyla birlikte turistleri köylülerimizle buluşturuyoruz. Yerel yemekler yiyorlar, yerel halk ile tanışıyorlar. Buradaki yaşamlarımızı, geleneklerimizi görüyorlar. Eğlenerek günü tamamlıyorlar. Turumuzun konsepti doğada eğlence. Eğlence içerikli kendimizi ve köylerimizi tanıtıyoruz. Dağda mola veriyoruz bütün yarımadayı görebilecekleri bir manzara karşısında, 600 metre tepeden denizi görüyorlar ve fotoğraf çekimi oluyor. Daha sonra Çamlık köyünün merkezinde doğa dostu bir otel var. Orada bir macera parkımız var. Burada yapılan aktivelerin ardından malum Bodrum'da hava 40 derece üstü açık arabalarla geziyorlar. Onların güvenliği ve sağlığı için biraz onları serinletmez için arabalarımızda su pompalarımız var. Misafirlerimiz durdukları noktalarda, köy merkezlerinde birbirlerini ıslatarak serinliyorlar ve eğleniyorlar. Bu turlara Avrupa, Afrika ve Arabistan'dan çok talep alıyoruz. Bodrum'a gelen turistin yüzde 10'u genelde Bodrum'un doğasını görmek ister. Bizim en önemli yanımız direkt yerel halka para kazandırıyoruz. Mola verdiğimiz ve yemek yediğimiz yerlerde yerel halk ile ticaret yapıyoruz. Bizim bütün sermayemiz lokal halkın mutluluğudur ve onlarla paydaşlığımızdır" diye konuştu.

'100 BİN TURİST GELİYOR'

Sezonda yapılan tur ve aktivitelerin fiyatlarının 40 avrodan başladığını belirten Demir, "Misafiri sabah otelinden alıyoruz, bütün gün gezdiriyoruz, eğlendiriyoruz ardında da tekrar geldiği noktaya bırakıyoruz. Bu fiyata öğle yemeği de dahildir. Bizim rakip destinasyonlarımızda bu turlar 100 avrodan başlıyor. Dubai'de çölde safari turu 120 dolara kadar çıkıyor. Bu ürün doğru pazarlandığı takdirde Bodrum'da 9 ay dolu dolu turizm yapabiliriz. Kos'tan feribotla günübirlik gelenlerin odak noktası şehir merkezi olduğu için köylere pek gelmiyorlar ama kruvaziyerlerin kalış süresi uzun olduğu için onlar öğleden köyleri gezip öğleden sonra da şehir merkezinde de gezebiliyor. Bu turların yerel halka katkısı çok büyük, biz safaride ortalama sezonda 20 bin yolcu taşıyoruz. Bizim taşıdığımızın dışında otobüslerle bağ turları, köy turları adı altında toplam 100 bin turist geliyor" ifadelerini kullandı.