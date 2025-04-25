BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflarla doğrudan iletişimi olup olmadığının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter'in doğrudan iletişimi olmadı ancak durumu yakından ve derin endişeyle takip ediyor" dedi.

Dujarric, çok sayıda sivilin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Hem Pakistan hem de Hindistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarafların durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınması gerektiğini kaydeden Dujarric, tüm sorunların iki taraflı angajmanla barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.