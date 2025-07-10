GONCAGÜL KONAŞ

İklim krizinin etkileri her geçen gün daha görünür hale gelirken, sürdürülebilir ulaşım modelleri de giderek daha fazla önem kazanıyor. Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Genel Sekreteri Linda Nihan, tam da bu farkındalıkla yola çıktı. Azerbaycan’dan başlayan uluslararası bayrak teslimi rotasının Türkiye ayağını 41 gün boyunca pedal çevirerek tamamlayan Nihan, Ardahan’dan İstanbul’a, oradan Bulgaristan sınırına kadar uzanan 2000 kilometrelik rotada hem iklim için sürdürülebilir ulaşımı savundu hem de yerel yönetimlerle temas kurarak bisikletli ulaşımın geleceğine dair umut verdi. “Bisiklet oyuncak değil, ulaşım aracıdır.” diyen Nihan, iklimle birlikte zihniyetin de değişmesi gerektiğini vurguluyor.

PARİS’TEN BREZİLYA’YA UZANAN BAYRAK

“Geçen sene KOP 29 İklim Zirvesi Azerbaycan-Bakü'de yapıldı. Paris Anlaşması'nın yapıldığı noktadan yola çıkan bisikletliler 6500 kilometre kat ederek zirveye ulaştılar. Yanlarında şehir içi ulaşımda bisikletin artması için 10 taleple gittiler. Bu talepleri Türkiye’ye uyarlayıp 5 maddeye indirgedik,” diyen Nihan, bu yılki KOP 30 zirvesinin Brezilya’nın Belém kentinde yapılacağını belirtti.

Bu kez bisikletliler değil, bir bayrak elden ele dolaşacaktı. Bayrak Azerbaycan’dan başlayarak Gürcistan’a ulaştı. Oradan ise Türkiye rotası devralındı. Nihan, “Aktaş sınır kapısından Ardahan’a geçtik. Ardından Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat ve Ankara hattından İstanbul’a, oradan Kırklareli’ne ve Bulgaristan sınırına kadar ulaştık.” dedi.

“2000 KİLOMETRE, 41 GÜN, 14 BİSİKLETLİ”

Başlangıçta sadece iki kişi olduklarını belirten Nihan, “Sonra iklim kriziyle mücadelede bisikletin yerini anlatmak isteyen arkadaşlar eklendi. Toplamda 14 kişiydik. Böylece Türkiye'yi boydan boya geçen bir tur gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“17 Mayıs 2025’te Gürcistan sınırından başladık, Haziran sonunda Bulgaristan sınırında bayrağı teslim ettik. Tam 41 gün sürdü. Dinlenme günleri ve belediye görüşmeleri de dahil.”

“ÜLKENİN DOĞUSUNU GÜVENLE KAT ETTİM”

Yolculuk boyunca yaşadığı deneyimlerden bahseden Nihan, “Ülkenin doğusunu, güvenli olmadığı düşünülen yollarını bizzat deneyimledim. Eğer benim yaşımda ve kondisyonumda biri yapabiliyorsa, herkes ulaşım aracı olarak bisikleti hayatına katabilir.” diyerek bisikletin erişilebilirliğine dikkat çekti.

Kadınların bisiklet kullanmasının yaygınlaşmasının önemine de değinen Nihan, “Daha çok kadınımız binerse, daha çok genç biner, bisikletli ulaşım etrafa yayılır.” dedi.

BELEDİYELERLE GÖRÜŞMELER

Ziyaret ettikleri şehirlerde belediyelerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Nihan, “Ardahan Belediyesi, Erzincan Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla bisikletin şehir içi ulaşımındaki rolünü konuştuk. Ayrıca gönüllü çalışanlarla da bir araya geldik.” şeklinde konuştu.

“BU İŞİN YOKUŞU YOK”

“Bu ülke gerçekten bisiklete çok uyumlu bir ülke. Bu işin yokuşu vesairesi yok. Bu politikalar üstü, siyaset üstü bir durum. Ve gerçekten buna çok ihtiyacımız var,” diyen Nihan, karbon emisyonunun bireysel ölçekte bile ciddi biçimde azaltılabileceğini vurgulayarak,

“Bir kişinin bile bisikleti tercih etmesiyle %80'e varan karbon emisyonu azaltımı mümkün. Düşünün, toplum çapında ne kadar etki yaratabilir.” ifadelerini kullandı.

ZORLUKLAR: SOĞUK HAVA, ANİ İKLİM DEĞİŞİMİ

Yolculuğun zorluklarına da değinen Nihan, “17 Mayıs’ta Ardahan’da eksi iki ile dört derece arasıydı. Hava soğuktu, kar yağıyordu. Çoğu zaman kapalı alanlarda kalsak da çadırda konakladığımız günler de oldu.” diyerek şunları ekledi:

“İklim değişikliği nedeniyle bir anda güneşten yanarken birkaç kilometre sonra doluya tutulabiliyorsunuz. Yerel halk da mevsimlerin artık çok hızlı değiştiğini söyledi.”

Rotadaki tırmanışlara ve iklim koşullarına karşı fiziksel hazırlığın önemine dikkat çeken Nihan, “Günlük rotamız 50 ile 100 kilometre arasıydı. Bin metrenin üzerindeki tırmanışlara da hazırlıklı olmak gerekiyor.” dedi.

TRAFİKTE BİSİKLETLİYE SAYGI ÇAĞRISI

Sürücülere de mesajı vardı: “Kornaya basıyorsanız selam vermek için basın. Uzun uzun basmayın. Lütfen bir buçuk metre mesafe bırakın. Bisiklet oyuncak değil, bir ulaşım aracıdır. O yolu bisikletle paylaşmayı öğrenin.”

“ZAMANIMIZ AZ, HIZLI OLMAMIZ GEREK”

Nihan, “Yolun çok başındayız ama potansiyelimiz çok fazla. Daha yapılacak çok şey var ama zamanımız az, hızlı olmamız gerek. Bisikletli ulaşım daha ferah kentler ve daha yaşanabilir bir çevre demek.” diyerek sözlerini tamamladı.