EBRU APALAK

Muharrem ayının 10. gününde kutlanan Aşure Günü, dayanışma, paylaşım ve hoşgörü geleneğini yaşatmaya devam ederken, aşurenin maliyeti cep yakıyor. Buğday, fasulye, nout, ceviz, kayısı, incir, fındık gibi birçok malzemeyle hazırlanan geleneksel tatlının maliyeti yaklaşık 1.388 TL’ye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 152 oranında artan malzeme fiyatları, aşure kazanlarının bu yıl daha az kaynamasına yol açabilir.

Aşure Günü, İslamiyet’in kurucusu, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) torunu Hüseyin ile ailesi ve yoldaşlarının Kerbela’da şehit edildiği günü de anımsatır. Ancak aşurenin kökeni, Nuh’un gemisinin tufandan kurtuluşuna dayandırılır. Aşure Günü, İslam dünyasında önemli bir oruç ve ibadet günü.

AŞURENİN MALİYETİ ARTTI, TADI KAÇTI

Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle içinde birçok malzeme bulunan geleneksel tatlıyı yapmak her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Aşureye konulan malzemeler tarife ve coğrafyaya göre farklılık gösterse de ana malzemelerle hazırlanan aşurenin maliyeti yaklaşık 1.400 TL. Nohut, fındık gibi bakliyatlar ve kuru meyvelerle yapılan aşurenin maliyeti 2024’e kıyasla yüzde 152 arttı. Malzemelerin fiyatları markaya ve markete göre değişse de gıda enflasyonu nedeniyle aşurenin maliyeti ikiye katlandı.

Dayanışma, paylaşma ve hoşgörüyü simgeleyen aşure, Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde Muharrem ayının 10. gününde tüketiliyor. Aşure Günü’nden itibaren 10-15 gün boyunca aşure yapılarak dağıtılıyor. Türkiye, İran ve Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde aşurenin önemli bir yeri var.

Bazı topluluklar Aşure Günü’nde ibadet ediyor, anma törenleri düzenliyor. Aşurenin kökeni Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de geçen Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve gemideki insanların aralarında yiyecekleri paylaşmasına uzanıyor.

Aşurede kullanılan her malzeme farklı bir anlam taşır: Buğday bolluğu, nohut dayanıklılığı, fasulye barışı simgeler. Geleneksel olarak büyük bir kazanda pişirilen aşure komşular, arkadaşlar, tanıdıklar arasında, camilerde ve diğer mekânlarda dağıtılıyor.