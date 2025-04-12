Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağın kuzey-kuzeydoğusuna doğru 90 kilometre yayılan kül bulutunun, bölgesel hava trafiği için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bezymianny Yanardağı, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğiyle, Ust-Kamchatsky bölgesindeki Klyuchi köyüne 40 kilometre mesafede yer alıyor. Son 24 saat içinde bölgede 180’den fazla deprem kaydedilirken, artan volkanik aktivite patlamaya neden oldu.

Uzmanlar, bölgedeki volkanik hareketliliğin devam etmesiyle birlikte, bu tür patlamaların güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.