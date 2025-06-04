Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik trafik denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, uygulamada sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

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Ekipler, yolcuları emniyet kemeri takılması ve seyahat sırasında kural ihlali yapılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi konusunda uyardı.

Bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, yolculuk süresince denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA