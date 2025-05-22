Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Beypazarı Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında üreticilere %50 hibeli sebze fidesi dağıtımına yoğun ilgiden ardından başvuruların devam edeceği bilgisi verildi. İki belediyeden yapılan bu destek 20-21-22 Mayıs tarihlerinde Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmet yerinde gerçekleşecek.

"Üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın destek projesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Üretime destek vermeye üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile %50 hibeli sebze fidesi dağıtımı başvurularımız devam ediyor." şeklinde konuştu.



