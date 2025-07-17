Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimiz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde, bir kez daha ek süre talep etmiştir. Bu gelişme üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir."

Beşiktaş Transfer Politikasını Sürdürüyor

Beşiktaş, transfer sürecini belirlediği strateji doğrultusunda sürdüreceğini ve önümüzdeki dönemde kadrosuna yeni oyuncular katma planlarını belirleyeceğini vurguladı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde başka transferler için harekete geçebilir.